شكر الامين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​، في كلمة له، "كل الذين يخوضون اليوم معركة مواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد الذي يتهدد الجميع وخاصة ​وزارة الصحة​ والاطقم الطبية"، كاشفاً عن "رسائل من المجاهدين في الخطوط الامامية وصلت اليه تعلن استعدادهم لتحمل المسؤولية الكاملة، موجها لهم الدعاء والشكر على تعبكم وجهادهم وسهرهم"، واصفاً المعركة ضد هذا "الوباء بأنها معركة انسانية وليس لها انتماء ديني او سياسي او عرقي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيد نصرالله: المعركة ضد كورونا انسانية و ليس لها انتماء ديني او سياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.