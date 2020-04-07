وفد من خلية مواجهة الازمات في اتحاد بلديات جبل عامل اطلع على حاجات اهالي المنطقة

جال وفد من إدارة خلية مواجهة الأزمات والحد من المخاطر في اتحاد بلديات جبل عامل، على عدد من البلديات في الاتحاد، في "إطار مواكبة الخطة الصحية الشاملة لمواجهة انتشار فيروس كورونا واستمرارا للجولات الميدانية".
واجتمع الوفد مع خلايا إدارة الأزمات حيث تم استعراض الأنشطة والأعمال التي تم إنجازها حتى الان، خصوصا في موضوعي إجراءات الوقاية والعزل ومتابعة البرامج التنموية الأُخرى".
بدورهم قدم كل من رؤساء بلديات عديسة، قبريخا، الصوانة، تولين ومجدل سلم عرضا مفصلا لمعاناة ومطالب الأهالي و البلديات في هذه المرحلة الصعبة.
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