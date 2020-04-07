وفد من خلية مواجهة الازمات في اتحاد بلديات جبل عامل اطلع على حاجات اهالي المنطقة

جال وفد من إدارة خلية مواجهة الأزمات والحد من المخاطر في ​اتحاد بلديات جبل عامل​، على عدد من ​البلديات​ في الاتحاد، في "إطار مواكبة الخطة الصحية الشاملة لمواجهة انتشار ​فيروس كورونا​ واستمرارا للجولات الميدانية".

واجتمع الوفد مع خلايا إدارة الأزمات حيث تم استعراض الأنشطة والأعمال التي تم إنجازها حتى الان، خصوصا في موضوعي إجراءات ​الوقاية​ والعزل ومتابعة البرامج التنموية الأُخرى".

بدورهم قدم كل من رؤساء بلديات ​عديسة​، قبريخا، الصوانة، ​تولين​ و​مجدل سلم​ عرضا مفصلا لمعاناة ومطالب الأهالي و البلديات في هذه المرحلة الصعبة.