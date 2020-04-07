العيلاني: الناس تعاني والمطلوب الدعم والوقوف الى جانب الناس

بحث إمام مسجد الغفران في صيدا ​الشيخ حسام العيلاني​ خلال إتصال هاتفي مع رئيس ​تيار الفجر​ الحاج عبد الله الترياقي الأوضاع العامة وتداعيات وباء ​كورونا​، وأشار العيلاني إلى أنه "من المهم التواصل والبحث في الأوضاع التي نمر بها اليوم وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من تفشي وباء كورونا"، مؤكداً أن "الناس تعاني والمطلوب الدعم والوقوف الى جانب الناس في هذه المرحلة الصعبة التي نمر به".

وشدد أنه "بالرغم من الوعود المتكررة التي يطلقها رئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​ لجهة توزيع مساعدة المليار ليرة، إلا ان أبناء صيدا ما زالوا ينتظرون الفرج في وقت تنتظر أيضا مرجعيات وقوى سياسية صيداوية هذه المساعدة لتغطي عن تقصيرها تجاه الصيداويين".