بو جوده ترأس صلاة زياح المصلوب ببزيزا: ما اشبه رواية ايوب بما نعيشه اليوم من عذاب

أعتبر راعي ​ابرشية طرابلس​ المارونية ​المطران جورج بو جودة​، خلال ترؤسه صلاة المساء وزياح المصلوب في ​كنيسة​ القديسين قزما ودميانوس في بلدة بزيزا في ​قضاء الكورة​، ان "المصائب والضربات تتوالى على أيوب، وفي الواقع فإن رواية أيوب وما نعيشه اليوم على الصعيد العالمي بإنتشار وباء ​الكورونا​، تهدف إلى إعطائنا درسا في قبول مشيئة الرب الذي يريد خيرنا لا بلوانا، وفي قبول ما يحصل لنا من صعوبات في حياتنا، نابعة من ظروف ​الحياة​ وبصورة خاصة، بصورة غير مباشرة، من إرادتنا في جعل أنفسنا آلهة لأنفسنا وفي إستغنائنا عن الرب ورفضنا له، تماما كما حصل مع أبوينا الأوّلين، اللذين إستسلما لإرادة الشيطان المجرب وإعتقدا أنهما لن يحققا ذاتهما إلا إذا إتخذا هذا الموقف".

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