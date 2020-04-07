العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية في عين بورضاي

عثر على جثة امرأة مجهولة الهوية في العراء بمحلة ​عين بورضاي​ في ​بعلبك​، وقد نهشت ​الكلاب​ الشاردة قطعة من يدها، وحضرت ​القوى الأمنية​ إلى المكان، وكشف الطبيب الشرعي على الجثة، والتحقيقات جارية لمعرفة الملابسات.

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