تكتل لبنان القوي: نحذر من المسّ بودائع اللبنانيين المصرفية وخاصة صغار المودعين

قرر تكتل "لبنان القوي" بعد اجتماعه الكترونياً، "اطلاق عدة مبادرات متنوعة وخاصة غذائية وزراعية بالتنسيق بين أعضائه وعدد من المناطق، تهدف الى المساهمة في تأمين الحاجات الغذائية بطريقة مستدامة وتوفير الامكانيات اللازمة لها بالتعاون مع عدد من الجمعيات التي أعربت عن رغبتها بالمساهمة في هذه المشاريع".

وأعلن التكتل عن "إعداده لسلة اقتراحات وتشريعات واجراءات مالية واقتصادية وتربوية تعالج تداعيات أزمة الكورونا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وسوف يتوجه بها الى ​المجلس النيابي​ و​الحكومة​ بهدف بحثها واقرارها للتخفيف من الأعباء الاقتصادية والمالية التي أصابت اللبنانيين ومؤسساتهم في القطاعين العام والخاص"، محذراً من "المسّ بودائع اللبنانيين المصرفية بشكل عام وصغار المودعين بشكل خاص من خلال خطط أو تشريعات"، مؤكداً أن "التشريعات المالية والمصرفية ك​الكابيتول​ كونترول وغيره، يجب أن تأتي لحماية حقوق المودعين لا العكس".