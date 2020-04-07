رسميا..الملك يعين أمزازي ناطقا باسم الحكومة والفردوس وزيرا للثقافة والشباب والرياضة..وعبيابة رحل

أعلن قبل قليل، بشكل رسمي عن التعديلات التي طالت حكومة حكومة سعد الدين العثماني، بمغادرة وزير وتغيير في بعض القطاعات.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي بأن الملك بالقصر الملكي بالدار البيضاء، استقبل كلا من السعيد أمزازي وعثمان الفردوس، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وخلال هذا الاستقبال، وطبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، قام الملك بتكليف السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمهام الناطق الرسمي باسم الحكومة وبتعيين عثمان الفردوس وزيرا للثقافة والشباب والرياضة.