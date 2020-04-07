“فيفا” يحسم في إشكالية عقود اللاعبين بسبب “كورونا” باتخاذ قرار جديد

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تمديد عقود اللاعبين، التي تنتهي بنهاية الموسم الرياضي الجاري، وذلك حتى النهاية الفعلية للمنافسات.

وأوضح الجهاز الوصي على شؤون اللعبة عالميا أنه تقرر تمديد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم الجاري، الذي تجمد نشاطه الكروي نتيجة تفشي فيروس “كورونا” المستجد، وذلك بعد النجاح في تجاوز الانعكاسات السلبية لتفشي الوباء.

وشدد المصدر ذاته على كون التمديد يشمل العقود التي من المنتظر أن تدخل حيز التطبيق قريبا، مبرزا أن العمل بها سينطلق مع عودة عجلة بطولة الموسم المقبل للدوران.