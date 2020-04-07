قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تمديد عقود اللاعبين، التي تنتهي بنهاية الموسم الرياضي الجاري، وذلك حتى النهاية الفعلية للمنافسات.
وأوضح الجهاز الوصي على شؤون اللعبة عالميا أنه تقرر تمديد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم الجاري، الذي تجمد نشاطه الكروي نتيجة تفشي فيروس “كورونا” المستجد، وذلك بعد النجاح في تجاوز الانعكاسات السلبية لتفشي الوباء.
وشدد المصدر ذاته على كون التمديد يشمل العقود التي من المنتظر أن تدخل حيز التطبيق قريبا، مبرزا أن العمل بها سينطلق مع عودة عجلة بطولة الموسم المقبل للدوران.
كانت هذه تفاصيل خبر “فيفا” يحسم في إشكالية عقود اللاعبين بسبب “كورونا” باتخاذ قرار جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.