اليوبي: 15% من المصابين بكورونا لم تكن تظهر عليهم أعراض المرض

كشف محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة أن 15 في المائة من الحالات التي أُكد إصابتها فيروس كورونا لم يكن تظهر عليها أعراض المرض، و70 في المائة كانت ليديهم حالة صحية بسيطة أو حميدة، و14 في المائة كانت حالتهم حرجة.

وأكد اليوبي في التصريح الصحافي لوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الجنس، أصبح متكافئا، رغم أن نسبة إصابة الذكور تفوق نسبة إصابة الإناث بشكل طفيف.

أما بالنسبة للسن فقد أكد اليوبي أنه يتراوح بين شهرين كحد أدنى و96 كحد أقصى، ليبقى معدل العمري للإصابات بفيروس كورونا المستجد هو 45 سنة.