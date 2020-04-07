عاجل.. تسجيل 64 حالة جديدة بفيروس كورونا ترفع الحصيلة إلى 1184 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 64 حالة بفيروس كورونا في 24 ساعة ليرتفع عدد الإجمالي للإصابات إلى 1184 حالة منذ وصول الفيروس إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة في التصريح الصحافي اليومي حول الحالة الوبائية للمغرب أنه تم تسجيل 10 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا الفيروس إلى 90.

أيضا، قال المتحدث أنه عدد الحالات التي شفيت من الفيروس وصلت إلى 12 حالة بعدما أجري عليها التحليل المخبري وكانت نتيجته سلبية، وبالتالي ارتفع عدد المتعافين إلى 93 حالة.