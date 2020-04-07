عدد الوفيات يتراجع في إيطاليا.. تسجيل 604 حالة وفاة خلال 24 ساعة 

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 604 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل ارتفاع عدد المصابين إلى 135.586 إصابة بعد تسجيل 3039 حالة جديدة.
ووصل إجمالي الوفيات في إيطاليا إلى 17.127 حالة منذ وصول الفيروس إلى البلد نهاية شهر فبراير الماضي، وبالتالي أصبحت إيطاليا أول دولة سجلت أكبر عدد من الوفيات بفيروس كورونا.
ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم إلى مليون و364 ألفا، و737 شخصا فيما وصل عدد الوفيات إلى 76.482، وعدد المتعافين إلى 293.879 شخصا.
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