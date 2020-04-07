كورونا في أوروبا: 1427 حالة وفاة جديدة في فرنسا و604 في إيطاليا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطّت فرنسا، مساء اليوم، الثلاثاء، عتبة عشرة آلاف وفاة بفيروس كورونا المستجد، مع تسجيل 1427 حالة وفاة إضافية خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ بدء انتشار الوباء، وفق ما أعلن مدير عام الصحة جيروم سالومون.

وقال سالومون في مؤتمر صحافي إن حصيلة الوفيات المسجّلة في المستشفيات بلغت 7091 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في دور رعاية المسنين 3237 حالة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 10328 وفاة.

هذا وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 17 ألفا و127 إثر تسجيل 604 حالات جديدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المدير العام للدفاع المدني أنجيلو بوريللي، الثلاثاء، في العاصمة روما.

وأوضح بوريللي أن عدد الإصابات بلغ 94 ألفا و67، إذا ما استثنينا منهم الوفيات والمتعافين. وذكر أن ألفا و555 شخصا تماثلوا للشفاء اليوم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 24 ألفا و392.

وفي ذات السياق، يستمر سقوط الضحايا بين الكوادر الطبية، الذين يقفون في خط الدفاع الأول لمواجهة كورونا.

وارتفع عدد الأطباء الذين فقدوا حياتهم إلى 94 بعد تسجيل 5 حالات جديدة، وبلغ عدد الوفيات بين الممرضين 26، بحسب الإعلام المحلي.

الاتحاد الأوروبي يعاني شحا في أدوية كورونا

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وعلى صلة، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، الثلاثاء، أن بعض دول الاتحاد بدأت تعاني شحا في الأدوية المخصصة لعلاج مرضى فيروس كورونا.

وقالت الوكالة، التي تتخذ من هولندا مقرا لها، في بيان، إن توفر الأدوية وخاصة المستخدمة منها في علاج المصابين بكورونا في أوروبا، يعتبر "أمرا بالغ الأهمية".

وأشارت إلى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي بدأت تعاني نقصا في أنواع مختلفة من الأدوية المستخدمة من أجل مرضى كورونا.

وأوضحت الوكالة أن هذا الوضع ناجم عن أسباب مختلفة مثل توقف المصانع عن العمل وإغلاق المعابر الحدودية والمشاكل اللوجستية وحظر التصدير والتدابير المتخذة في البلدان الموردة وزيادة الطلب وتخزين بعض المستشفيات والمواطنين للدواء.

وتنظم وكالة الأدوية الأوروبية، المعروفة باسم "منظم الأدوية" في الاتحاد الأوروبي، سوق الأدوية البشرية والحيوانية في عموم الاتحاد. وتتحقق الوكالة من أمان وفعالية المنتج، وتقرر أيضًا ما إذا كانت الأدوية ستطرح في السوق أم لا.

هذا ووصل عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم، 81 ألفا و44 حالة، بحسب موقع "وورلدومتر/ Worldometer" الخاص بمتابعة آخر الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا حول العالم.

ووصل عدد المصابين بالفيروس حول العالم إلى مليون و411 ألفا و99 حالة. فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن 300 ألف و759.

وتأتي الولايات المتحدة في صدارة الدول من حيث أعداد المصابين بـ 386 ألفا و194، فيما تتصدر إيطاليا قائمة الوفيات بـ 17 ألفا و127.