كابول: مصرع شخص في حادث انقلاب جرار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عبد الكريم محمد ريان (57 عاما) من كابول، مصرعه في حادث انقلاب جرار بأحد الحقول الزراعية المحاذية للبلدة، مساء اليوم الثلاثاء.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة سائق الجرار متأثرا بجروحه الخطيرة، بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

وأفاد المضمد، لؤي إبراهيم، من "نجمة داود الحمراء"، بأنه "مع وصول الطاقم الطبي إلى المكان، عثرنا على الضحية وهو مستلق بجانب الجرار، حيث كان فاقدا للوعي، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته بعدما لم تجد نفعا محاولات إنقاذ حياته".

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.