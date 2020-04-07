شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفيفا السابق يؤكد وجود تدخلات سياسية بشأن المونديال القادم والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 أبريل 2020 أكد رئيس الفيفا السابق السويسري بلاتر، وجود تدخلات سياسية في قرار منح حق استضافة المونديال المقبل.

Advertisements وقال بلاتر: "كان هناك اتفاق في اللجنة التنفيذية بأن يكون مونديال 2018 في روسيا". وأضاف: في حين يكون "ومونديال 2022 في الولايات المتحدة قبل حدوث التدخل والتغيير".

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