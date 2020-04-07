الرئيس الأمريكي: منظمة الصحة العالمية ضللت واشنطن بشأن منع السفر من وإلى الصين

الثلاثاء 7 أبريل 2020

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الصحة بتضليل واشنطن بشأن منع السفر من وإلى الصين إثر تفشي كورونا، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.



وطالب الولايات المتحدة الأمريكية، دول العالم بمزيد من الشفافية فيما يخص البيانات الحقيقية المتعلقة بإنتشار فيروس كورونا المستجد .

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء .

وقال بومبيو، إن الولايات المتحدة قدمت 225 مليون دولار إضافية كمعونات للدول الأخرى لمساعدتها في جهود مكافحة جائحة كورونا العالمية.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن بلاده ستصل إلى "نقطة رهيبة" من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا، لكن الأمور ستبدأ بالتحسن بعدها، مؤكدا أنه "ليست لدينا رفاهية الانتظار لسنوات لإجراء تجارب على عقاقير مضادة للفيروس".

والإثنين، أعلنت جامعة جونز هوبكنز، في إحصاءاتها اليومية، تسجيل الولايات المتحدة أكثر من 1200 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وسجلت الجامعة 337072 حالة إصابة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تسجيل 9633 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد منذ ظهور المرض.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الأمريكي دعم بلاده لأي رئيس عراقي يعمل ضد الفساد والإرهاب ويحقق تطلعات شعبه.

وشدد على مواصلة واشنطن جهودها "حتى يغير النظام الإيراني نهجه في منطقة الشرق الأوسط".