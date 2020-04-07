اليمن.. إصابة قيادي متحوث ومصرع شقيقه في اشتباكات مع قبليين في البيضاء

الثلاثاء 7 أبريل 2020

أصيب قيادي متحوث وقتل شقيقه في مواجهات مسلحة مع قبليين في مديرية ردمان بمحافظة البيضاء.



وقالت مصادر محلية بمديرية ردمان، إن القيادي المتحوث المدعو عبدالله عمر المسعدي، أصيب وقتل شقيقه محمد في اشتباكات مع مسلحين قبليين في منطقة آل عواض.

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وأوضحت أن الاشتباكات على خلفية قطاع نفذه القيادي المتحوث عبدالله المسعدي وعناصره، الأحد، لأخذ إتاوات على شاحنات نقل الديزل على الطريق العام حيث منع مرور إحدى الشاحنات والاعتداء على سائقها الذي لجأ للاحتماء بأحد مشايخ المنطقة.

وتصاعدت خلال الأشهر الأخيرة عمليات التقطع والاعتداء التي نفذها المدعو "المسعدي" وعناصره في الطريق العام بمنطقتي ردمان وحرية وفرض إتاوات إجبارية، وسبق أن قام المذكور بإطلاق النار على العديد من المارة وإلحاق الأضرار بشاحناتهم