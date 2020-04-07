- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. إصابة قيادي متحوث ومصرع شقيقه في اشتباكات مع قبليين في البيضاء والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 أبريل 2020
أصيب قيادي متحوث وقتل شقيقه في مواجهات مسلحة مع قبليين في مديرية ردمان بمحافظة البيضاء.
وقالت مصادر محلية بمديرية ردمان، إن القيادي المتحوث المدعو عبدالله عمر المسعدي، أصيب وقتل شقيقه محمد في اشتباكات مع مسلحين قبليين في منطقة آل عواض.
وأوضحت أن الاشتباكات على خلفية قطاع نفذه القيادي المتحوث عبدالله المسعدي وعناصره، الأحد، لأخذ إتاوات على شاحنات نقل الديزل على الطريق العام حيث منع مرور إحدى الشاحنات والاعتداء على سائقها الذي لجأ للاحتماء بأحد مشايخ المنطقة.
وتصاعدت خلال الأشهر الأخيرة عمليات التقطع والاعتداء التي نفذها المدعو "المسعدي" وعناصره في الطريق العام بمنطقتي ردمان وحرية وفرض إتاوات إجبارية، وسبق أن قام المذكور بإطلاق النار على العديد من المارة وإلحاق الأضرار بشاحناتهم
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. إصابة قيادي متحوث ومصرع شقيقه في اشتباكات مع قبليين في البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.