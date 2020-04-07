ولي عهد أبو ظبي: نثمن جهود كوادر التمريض والأطباء في مكافحة كورونا

الثلاثاء 7 أبريل 2020

حيا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، كوادر التمريض والأطباء على الخط الأمامي في مكافحة فيروس كورونا المستجد.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر تويتر: "في يوم الصحة العالمي نحيي العاملين في هذا المجال الحيوي الذين يتفانون في ظروف استثنائية صعبة لضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية وحماية مجتمعاتهم من خطر الأمراض والأوبئة".

وتابع: "نثمن جهود كوادر التمريض والأطباء على الخط الأمامي في مكافحة فيروس كورونا.. البشرية كلها معكم ومدينة لكم".

ويحتفي العالم، الثلاثاء، بيوم الصحة العالمي، في ظل التداعيات الخطيرة التي تشهدها معظم دول العالم جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، الذي وصفته الأمم المتحدة بأكبر تحد يواجه البشرية منذ الحرب العالمية الثانية.

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ويتم الاحتفال بيوم الصحة العالمي في 7 أبريل/نيسان من كل عام، بمبادرة من منظمة الصحة العالمية بهدف نشر الوعي الصحي.

ودعت المنظمة في أول اجتماع لها عام 1948 لتخصيص يوم عالمي للصحة؛ إذ تقرر بدء الاحتفال في عام 1950.

ومنذ ظهور فيروس "كورونا" على الساحة الدولية، تعاملت معه الإمارات باستراتيجية شاملة علميا وثقافيا واقتصاديا؛ ما أسهم في الحد من انتشاره والتقليل من تأثيراته.

وكثفت الإمارات جهودها تنسيقا وتعاونا مع منظمة الصحة العالمية، واتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة للتحصين وتوجيه المواطنين للتعامل الأفضل وتجنب الإصابة به.

ولم تقف جهود الإمارات في مكافحة فيروس "كورونا" عند الداخل، فامتدت إلى الخارج لتشمل مساعدات وتجهيزات طبية إلى حكومات ودول العالم، وكذلك إجلاء رعايا دول شقيقة وصديقة من ووهان الصينية بؤرة الفيروس.