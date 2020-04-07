شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة اليزابيث تتمنى شفاء عاجلا لرئيس الوزراء والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 أبريل 2020 أبدت الملكة اليزابيث تمنياتها "بالشفاء الكامل عاجلا" لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وبعثت برسالة دعم لخطيبته وأسرته.

Advertisements وقال قصر بكنجهام إن "الملكة بعثت برسالة إلى كاري سيموندس ولأسرة جونسون". وأضاف أن "جلالتها قالت إنها تفكر فيهم وتمنت لرئيس الوزراء الشفاء الكامل والسريع"

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