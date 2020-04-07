الإمارات تشكل لجنة لتنظيم "التطوع" ضمن إجراءات احتواء كورونا

الثلاثاء 7 أبريل 2020

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات.



وتهدف اللجنة، التي يترأسها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي في الإمارات خلال الأزمات، وبالتعاون مع كل الأطراف المعنية بالعمل التطوعي في الدولة من أفراد ومؤسسات.

Advertisements

ويأتي تشكيلها في ضوء القرارات التي أعلنت عنها حكومة الإمارات للوقاية من الفيروس، وفي إطار الجهود الحكومية لدعم العمل التطوعي وأنشطة خدمة المجتمع على مختلف الأصعدة، وتقديم كامل الدعم المطلوب للمتطوعين وجهات التطوع وتنسيق العمل فيما بينهم.

وستقوم اللجنة بالإشراف على عمل جميع الجهات التطوعية على مستوى الإمارات خلال الأزمات، وتفعيل منصة "متطوعين. إمارات" كمنصة رئيسية لاستقبال واعتماد طلبات التطوع وقت الأزمات، والإشراف على المتطوعين خلال الأزمات وضمان صحتهم وسلامتهم وتقديم كل الدعم اللازم لهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المحلية الحكومية وشبه الحكومية لتوحيد الحملات التطوعية خلال الأزمات.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، كنائب للرئيس، وحصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة وعبدالله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء، وعبيد الحصان الشامسي، مدير عام الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث.