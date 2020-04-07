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شكرا لقرائتكم خبر عن شكري وبومبيو يبحثان "التصدي" لتداعيات كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 أبريل 2020
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، الجهود المبذولة على مستوى البلدين للتصدي لجائحة كورونا العالمية والحد من تداعياتها الصحية والاقتصادية.
وأعرب الوزيران، خلال اتصال هاتفي الثلاثاء، عن تضامنهما المتبادل في سياق أزمة انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، في بيان، إن شكري وبومبيو، تناقشا خلال الاتصال حول شتى جوانب العلاقات المصرية الأمريكية، فضلا عن مسار التطورات على الساحة الإقليمية.
وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، 1150 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.
وكانت ولاية نيويورك قد سجلت، الإثنين، أكبر حصيلة يومية للوفيات، وهي 599 حالة.
وقال عمدة نيويورك أندريو كوومو، خلال مؤتمر صحفي عقده إن حصيلة المتوفين بالفيروس في أراضي الولايات ارتفعت بواقع 599 حالة، ووصلت إلى نقطة 4758، بعد أن كانت على مستوى 4159، الأحد، فيما بلغ المعدل اليومي السابق 594 حالة.
فيما سجلت مصر حتى مساء الإثنين 1322 حالة إصابة و85 حالة وفاة بفيروس كورونا.
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