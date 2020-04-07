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شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 20 وفاة و45 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 20 حالة وفاة و45 إصابة جديدة بوباء كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وارتفع اجمالي الوفيات إلى 193، بينما وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 1468.
وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا في الايجاز الصحفي اليومي، عن تماثل 23 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 113.
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