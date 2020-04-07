لجنة جمع تبرعات "كورونا" بوادي حضرموت تلتقي رجال الاعمال البنوك التجارية

الثلاثاء 7 أبريل 2020

عقدت لجنة جمع التبرعات لمواجهة فيروس كورونا بوادي حضرموت والصحراء اليوم يسيئون لقاء برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي



والصحراء عصام حريش الكثيري و ضم عدد من رجال الاعمال ومدراء فروع البنوك التجارية والأهلية و محلات الصرافة .

وفي اللقاء الذي حضره الوكلاء المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبدالهادي التميمي استعرض الوكيل الكثيري جهود السلطة المحلية في الاستعداد لمواجهة

جائحة وباء كورنا ، منوها الى ان السلطة المحلية منذ فبراير الماضي سخرت كافة امكانياتها في توفير عدد من الأجهزة والمعدات الطبية للقطاع الصحي لرفع قدراته في التعامل مع حالات الاشتباه عبر افتتاح مراكز للعزل

Advertisements

بالمستشفيات و محاجر صحية بالقرب من المنافذ البرية والجوية الى جانب إعادة تأهيل مستشفى الحياه ببروج بسعة 100 سرير ليكون مرجعا لوادي حضرموت في التعامل مع فيروس كورونا .

داعيا رجال الاعمال والبنوك والصرافين الى الدعم والمساهمة لتغطية متطلبات القطاع الصحي خدمة لمواطنيهم و الحفاظ على سلامتهم من الوباء .

والقيت باللقاء كلمات لمدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني العمودي ونائب رئيس لجنة جمع التبرعات عارف الزبيدي

اكدتا ان المرحلة تتطلب تضار الجهود و تعاونها لرفد القطاع الصحي باحتياجاته نظرا لتاثره بالازمة التي تشهدها البلاد و حتى يتمكن من مواجهة الوباء بالشكل المطلوب