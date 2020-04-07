صحة دبي تطلق خدمة الفحص من المركبة للكشف عن كورونا

الثلاثاء 7 أبريل 2020

في إطار الجهود المبذولة في دبي لتطوير وسائل وآليات الكشف المبكر والسريع عن فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) والحد من انتشاره، أعلنت هيئة الصحة بدبي عن إطلاق خدمة الفحص من المركبة للكشف عن الفيروس، وذلك في مركز نادي النصر بدبي الذي أطلقته الهيئة ضمن ثلاثة مراكز متخصصة أفردتهم الهيئة لهذا الغرض، وذلك تعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الهادفة لتقديم خدمات صحية آمنة وسريعة، تضمن حماية مقدمي الخدمة ومتلقيها.



وأوضحت الهيئة أن هذا المركز قد تم تخصيصه لخدمة فئات محددة من المواطنين والمقيمين، لتخفيف عنهم عناء التوجه إلى المستشفيات أو المراكز الطبية لإجراء الفحص، وتشمل: كبار السن، وأصحاب الهمم، والنساء الحوامل، والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حتى من تظهر عليهم أعراض مرضية، حيث يتم تجميع العينات من خلال هذا المركز ومن ثم إرسالها للمختبرات المركزية التابعة للهيئة على أن يتم إخطار الشخص الذي خضع للفحص بالنتيجة خلال 48 ساعة من وقت أخذ العينة.

ويستقبل مركز النصر التابع لهيئة الصحة في دبي الراغبين في إجراء الفحص من الثامنة صباحاً وحتى السادسة والنصف مساءً، ويعمل على تقديم الفحص المجاني من المركبات، حيث لا يتعين على الشخص الخاضع للفحص النزول من المركبة، وتصل طاقته الإجمالية اليومية إلى أكثر من 250 فحص يومي، ولا تتجاوز مدة الخدمة الخمس دقائق هي فترة جمع العينة، ويعمل بالمركز فريق متعدد التخصصات يشمل 57 فرداً بين أطباء وإداريين وفنيين إلى جانب عدد كبير من المتطوعين، والذين تم إخضاعهم لتدريب مكثف لضمان سلامتهم وحمايتهم.

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وحددت هيئة الصحة بدبي عدداً من الخطوات التي يجب اتباعها من قبل كل من يرغب في الحصول على خدمة الفحص من المركبة، وتشمل: التواصل مع مركز الاتصال الموحّد التابع للهيئة على الرقم 800342 للحصول على موعد بمركز الفحص عبر المركبات بمقره في نادي النصر، حيث يلي ذلك استقبال الشخص الراغب في الخدمة رسالة نصية عبر هاتفه النقال تتضمن معلومات حول الموعد ورقم الممر المحدد للفحص، في حين شددت الهيئة على أنه لن يتم إجراء الفحص دون وجود رسالة تفيد تأكيد حجز موعد ومكان الفحص، مع ضرورة إبراز بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية للمواطنين والمقيمين.

وشددت الهيئة كذلك على ضرورة قيام الراغبين في الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد من المركبات بالتسجيل على الموقع الالكتروني: https://dxbpermit.gov.ae/permits، للحصول على تصريح للحركة من شرطة دبي، وأكدت ضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية والوقائية الواجب إتباعها عند الخروج من المنزل وهي ارتداء الكمامات والقفازات، وأن لا يزيد عدد مستقلي السيارة عن ثلاثة أشخاص. وأكدت الهيئة أنه في حال تم استيقاف أحد المتوجهين إلى أو العائدين من خدمة الفحص من المركبة من قبل أفراد الشرطة، يمكنهم إبراز الرسالة النصية الواردة إليهم من هيئة الصحة بدبي، أما في حال تم تصوير أحدهم من قبل الرادارات في وقت تقييد الحركة فيمكنهم تقديم نفس الرسالة النصية كإثبات في وقت لاحق.

وأوضحت هيئة الصحة بدبي أنه على الأشخاص الذين ثبتت أن نتيجة فحصهم إيجابية، يجب أن يقوموا بحجز نفسهم في المنزل وتجنب الاختلاط مع الآخرين، وسيتم التواصل معهم من قبل الهيئة لإجراء اللازم، وفي حال لم يتم التواصل بعد ظهور النتيجة بـ 24 ساعة، يمكنهم التواصل مع الهيئة عبر مركز الاتصال800342 .