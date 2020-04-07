الأردن: السجن أو الغرامة عقوبة كلّ من يتهرب من العزل أو الحجر المنزلي

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قالت الحكومة الأردنية اليوم، أنها ستفرض عقوبات قانونية تصل إلى غرامة مالية أو السجن على كل من يثبت أنّه مصاب بفيروس كورونا المستجد، ويحاول التهربّ من الإجراءات الطبيّة التي تحدّدها وزارة الصحّة الأردنية، بما في ذلك إجراءات العزل، لكونه قد هدّد صحّة المواطنين وعرّض سلامتهم للخطر. وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة خلال إيجاز صحفي، أن كل من يشتبه بإصابته، ويُطلَب منه الخضوع لإجراءات الحجر الذاتي، ولم يلتزم بذلك، سيعرّض نفسه للمساءلة القانونيّة، بما في ذلك فرض غرامة مالية أو السجن، كونه أيضا يهدّد صحّة المواطنين ويعرّض سلامتهم للخطر. وشدّد الوزير الأردني على أن سياسة الحجر الذاتي في المنزل قد لا تجدي نفعاً مع بعض الأشخاص، كاشفاً عن توجه الحكومة الأردنية لتحديد مناطق جديدة للحجر سيعلن عنها لاحقاً، مبينا أنه في حال رغب الشخص الذي تقرّر الحجر عليه دخول أحد الفنادق المخصّصة فسيكون ذلك على نفقته الخاصّة.

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