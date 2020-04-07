قطر ترد على ادعاءات عدم نزاهة ملف استضافة مونديال 2022

ووجهت الى إثنين من المديرين التنفيذيين السابقين في شبكة فوكس الإعلامية الأمريكية، تهم الفساد والاحتيال المصرفي وغسل الأموال، ضمن إجراءات جديدة للادعاء العام الفيدرالي في الولايات المتحدة، حيث ألقت الضوء مجدداً على فساد مرتبط بالتصويت لمونديالي 2018 و2022 في كرة القدم.وذكرت اللجنة في بيان تلقته الخليج 365، انه "ننفي بشكل قاطع جميع الادعاءات التي وردت في الملفات القضائية التي نشرها الادعاء الأمريكي في 6 إبريل 2020، والتي جاءت في إطار قضية منفصلة ومطولة لم يكن فحواها عملية تقديم ملفات الترشح لاستضافة بطولتي كأس العالم 2018 و 2022".

وأضاف "بالرغم من الاستمرار في توجيه اتهامات مزعومة لملف دولة قطر طوال السنوات الماضية، لم يتم حتى الآن تقديم أي دليل يُثبت عدم نزاهة هذا الملف لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أو عدم توافقه مع كافة لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الصارمة والخاصة بملفات الترشح لاستضافة البطولة".



وأكدت اللجنة انها "التزمت وبشكل قاطع بجميع القوانين والنظم واللوائح الخاصة ذات الصلة بعملية تقديم ملفات بطولتي كأس العالم 2018 و 2022، وستتعامل مع أية ادعاءات مزعومة وغير مستندة على دليل بأعلى مستوى من الصرامة والحزم".