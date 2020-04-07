"الإمارات للخدمات الصحية" تعزز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية.

ويضم مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في عضويته ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة من مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى ممثل عن فئة الشباب.

ويركز المجلس خلال المرحلة المقبلة على تطوير السياسات والاستراتيجيات والمبادرات المتعلقة بالقطاع الصحي في الإمارات، واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير الخدمات الصحية.

وكان قد تم إنشاء "مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية" بهدف تعزيز كفاءة القطاع الصحي الاتحادي في الإمارات، من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، واتخاذ التدابير الوقائية ومكافحة الأوبئة والأمراض، وتحقيق التنمية المستدامة للرعاية الصحية.

هذا بالإضافة إلى تطبيق السياسات الاستراتيجية والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة العامة، والرعاية الصحية والوقائية التي وضعتها الوزارة، واقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير القطاع الصحي الاتحادي في دولة الإمارات.