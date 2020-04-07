ماكرون يوجه خطابا للشعب الفرنسي يوم الخميس حول أزمة كورونا

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ذكرت إذاعة أوروبا 1 يوم الثلاثاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيوجه خطابا للشعب الفرنسي مساء الخميس حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا في البلاد. وأظهرت الأرقام في فرنسا يوم الاثنين تسارع وتيرة الزيادة في عدد الوفيات مجددا والتي بلغت حاليا نحو تسعة آلاف حالة وذلك بعد عدة أيام من التراجع في حين استمر التراجع في عدد الأشخاص الذين يحتاجون للرعاية المكثفة.

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