حملة أمنية ضد اليمين المتطرف في ولاية هيسن الألمانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات وتفتيش ضد أوساط يمينية متطرفة في ولاية هيسن غربي البلاد. وقال وزير الداخلية المحلي للولاية، بيتر بويت، اليوم الثلاثاء، في مدينة فيسبادن أنه تم تفتيش منازل لأوساط يمينية متطرفة في الولاية ومصادرة أدوات تحمل رموزاً يمينية متطرفة وأسلحة حربية ونارية. وبحسب البيانات، شارك في الحملة نحو 90 شرطياً، من بينهم قوات خاصة. وقاد الحملة المكتب المحلي للشرطة الجنائية. وبحسب البيانات، تم تفتيش 6 منازل اليوم، ومنزلاً آخر يوم الخميس الماضي. وقال بويت: "حتى في زمن الوباء سنواصل الضغط على اليمينيين المتطرفين..سنستمر في مكافحة التطرف بكل حسم".

