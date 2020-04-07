الصحة العالمية: نقص بـ 6 ملايين عاملة في مجال التمريض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، إن العالم يعاني حالياً من نقص بـ9ر5 ملايين ممرضة محترفة. وجاء في تقرير "حالة التمريض حول العالم في 2020" الخاص بالمنظمة التابعة للأمم المتحدة، إن "قوة التمريض في العالم" بلغت 27.9 مليون شخص، بينهم 19.3 مليون ممرضة محترفة. وأوضح التقرير، الذي غطى الفترة من 2013 إلى 2018، أن "النقص العالمي في التمريض"، تراجع من 6.6 ملايين في 2016، إلى 5.9 ملايين في 2018 وقد سجلت الإناث نحو 90% من القوى العاملة في التمريض، رغم أن "عدداً قليلاً من المناصب القيادية في قطاع الصحة، تشغلها ممرضات أو نساء". وأظهرت البيانات "تبايناً كبيراً في النسبة بين حجم العاملين في مجال التمريض من ناحية وحجم السكان من ناحية أخرى، مع فجوات أكبر في إفريقيا، ومناطق بجنوب شرق آسيا، وشرق البحر المتوسط، وفي أمريكا اللاتينية". وفي الوقت نفسه، أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بجهود التمريض في مواجهة وباء كورونا. وقال: "يجد اليوم الكثير من العاملين في التمريض أنفسهم على خط المواجهة في المعركة مع الفيروس".

