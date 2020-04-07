شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية: نقص بـ 6 ملايين عاملة في مجال التمريض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020
قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، إن العالم يعاني حالياً من نقص بـ9ر5 ملايين ممرضة محترفة. وجاء في تقرير "حالة التمريض حول العالم في 2020" الخاص بالمنظمة التابعة للأمم المتحدة، إن "قوة التمريض في العالم" بلغت 27.9 مليون شخص، بينهم 19.3 مليون ممرضة محترفة. وأوضح التقرير، الذي غطى الفترة من 2013 إلى 2018، أن "النقص العالمي في التمريض"، تراجع من 6.6 ملايين في 2016، إلى 5.9 ملايين في 2018 وقد سجلت الإناث نحو 90% من القوى العاملة في التمريض، رغم أن "عدداً قليلاً من المناصب القيادية في قطاع الصحة، تشغلها ممرضات أو نساء". وأظهرت البيانات "تبايناً كبيراً في النسبة بين حجم العاملين في مجال التمريض من ناحية وحجم السكان من ناحية أخرى، مع فجوات أكبر في إفريقيا، ومناطق بجنوب شرق آسيا، وشرق البحر المتوسط، وفي أمريكا اللاتينية". وفي الوقت نفسه، أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بجهود التمريض في مواجهة وباء كورونا. وقال: "يجد اليوم الكثير من العاملين في التمريض أنفسهم على خط المواجهة في المعركة مع الفيروس".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: نقص بـ 6 ملايين عاملة في مجال التمريض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.