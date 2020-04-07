16.4 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي لمكافحة كورونا حول العالم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020 أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلايين الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 15 مليار يورو (16.4 مليار دولار) لمساعدة دول العالم الفقيرة على مكافحة وباء كورونا. وقالت فون دير لايين إن المبلغ سيستخدم لمساعدة الدول التي تعد أنظمة الرعاية الصحية فيها ضعيفة للتعامل مع تداعيات الفيروس، وسيساعدها على التعافي اقتصاديا على المدى البعيد.





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