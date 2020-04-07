شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول وفاة بكورونا في ملاوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020 أعلنت ملاوي، اليوم الثلاثاء، عن أول وفاة على أراضيها بفيروس كورونا المستجد لامرأة تبلغ من العمر 51 عاماً، عادت مؤخراً إلى بلانتير قادمة من المملكة المتحدة. وقال وزير الصحة جابي مهانجو "كانت خامس شخص تأكدت إصابتهم بكورونا، وتوفيت في ساعات الصباح الأولى". وكشف تقرير صدر الثلاثاء أن ملاوي، التي بقيت لوقت طويل بمنأى عن الفيروس، سجلت رسمياً 8 إصابات. وأعلن الرئيس بيتر موثاريكا حالة الطوارئ في 23 مارس (آذار) وأمر بإغلاق المدارس حتى إشعار آخر للحد من تفشي الوباء. كما أعلن موثاريكا تخفيض راتبه وراتب وزرائه بنسبة 10% لتمويل مكافحة الوباء بما في ذلك خلق فرص عمل في القطاع الصحي.





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