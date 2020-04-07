رومانيا: إصابة 10 من حديثي الولادة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

أصيب عشرة من حديثي الولادة بفيروس كورونا المستجد في مستشفى توليد بمدينة تيميشوارا الواقعة غربي رومانيا على الرغم من أن أمهاتهم لم تتعرضن للعدوى، لذلك تعتقد السلطات أن الوباء ربما وصل إليهم من جانب طاقم المركز الطبي. وقالت وزارة الصحة الرومانية في بيان نشر بواسطة وكالة الأنباء المحلية (أجيبرس) الثلاثاء "أظهرت نتائج الاختبارات أن إجمالي 10 أطفال من حديثي الولادة ثبتت إصابتهم بكورونا في الأيام الأخيرة". وتعود هذه الاختبارات إلى 49 أماً مع أطفالهن من حديثي الولادة في جناح التوليد بمستشفى تيميشوارا البلدي الواقعة غربي البلاد منذ مطلع أبريل. ومن جانبه، قال وزير الصحة، نيلو تاتارو، إن "أما واحدة فقط توجد في الوحدة الصحية" حاليا، بينما غادرت التسعة الأخريات مع أطفالهن بين يومي 2 و4 أبريل وهم في قيد الحجر الصحي في منازلهم. وحتى الآن، لم تظهر أعراض الإصابة بكورونا على الأطفال حديثي الولادة. وأمر الوزير بإجراء تحقيق وبائي في المركز لتحديد أصل العدوى. وبحسب ما أعلنته الحكومة يوم الأحد، فإن 25 شخصاً، بينهم أطباء وسيدات ولدن بالفعل وامرأة حامل، تبين إصابتهم بالفيروس حتى الآن في جناح التوليد في هذه المستشفى. وأكدت رومانيا حتى الآن رصد 4417 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 182 حالة وفاة ناجمة عن هذا

