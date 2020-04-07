أردوغان يقاضي إعلامياً شهيراً انتقد تعامله مع أزمة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شكوى جنائية إلى الادعاء العام في إسطنبول، ضد مذيع تلفزيوني شهير بسبب انتقاده طريقة تعامل أردوغان مع أزمة فيروس كورونا. وذكرت وكالة الأنباء الحكومية التركية، أن أردوغان طالب بأن تنظر محكمة الدعوى المقدمة ضد فاتح بورتاكال، بسبب تصريحاته "الكاذبة كلياً" على وسائل التواصل الاجتماعي. واتهم أردوغان المذيع البارز على قناة "فوكس تي في" بإهانته، وهو اتهام قد تصل عقوبته للسجن 5 أعوام، وفقاً للقوانين التركية. وانتقد بورتاكال في تغريدة مساء أمس الإثنين، حملة تبرعات أطلقها أردوغان للمساعدة في التعامل مع توسع جائحة كورونا، مشبهاً ذلك بأوامر الضرائب الوطنية خلال حرب استقلال تركيا في أوائل عشرينات القرن الماضي، والتي قادت إلى مصادرة بعض السلع والممتلكات العامة. وكتب بورتاكال على موقع تويتر "أتساءل عما إذا كانوا سيطلبون أيضاً أموالاً من أصحاب الودائع أو المدخرات، لسوء الحظ، لا يمكن أن أقول إن هذا لن يحدث". وبصورة منفصلة، تقدمت الهيئة المسؤولة عن تنظيم عمل البنوك في تركيا بشكوى ضد بورتاكال، واتهمته بـ "الإضرار بسمعة" البنوك. وشهدت تركيا القبض على عشرات الصحافيين، وإغلاق العشرات من وسائل الإعلام، في إطار حملة الحكومة التركية ضد معارضيها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

