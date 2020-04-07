شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 2795 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا الجديد في المملكة إلى 2795 حالة مؤكدة، بزيادة 272 إصابة عن أمس الإثنين. وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي في مؤتمر صحافي اليوم، تسجيل 3 وفيات، وتعافي 64 مصاباً ليرتفع عدد المعافين إلى 615.





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