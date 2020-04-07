السعودية: تقديم ساعات منع التجول في عدد من المدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، تقديم ساعات منع التجول في المدن التي لم يشملها قرار منع التجوال على مدار الساعة أمس الإثنين، ليبدأ من الثالثة عصراً إلى السادسة صباحاً، ابتداءً من يوم غد الأربعاء في بقية المدن السعودية. وأكد المصدر، "السماح بتقديم خدمات المطاعم، مع استثناء المركبات المتنقلة، ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم للطلبات الخارجية، عن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساء في جميع مناطق المملكة"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء. وأضاف المصدر، أنه يسمح أيضاً لمحلات الغاز ومغاسل الملابس وأعمال الصيانة والتشغيل وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وأعمال صهاريج الصرف الصحي، ومراكز الصيانة السريعة الخاصة بالمركبات بالعمل، إلى جانب ملاك المزارع، والنحالين، أصحاب المواشي، ومشاريع الدواجن، والأسماك. وحسب الداخلية السعودية، لا يشمل قرار منع التجوال العاملين في الجمعيات الخيرية والمتطوعين ومراكز الأحياء بين السادسة صباحاً والثالثة عصراً.

