الصين تتفوق على أمريكا في عدد براءات الاختراع الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

قالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة المعنية بتسجيل براءات الاختراع اليوم الثلاثاء، إن الصين أصبحت أكبر مصدر لطلبات تسجيل البراءات الدولية في العالم في 2019، مزيحة بذلك الولايات المتحدة عن عرش تربعت عليه منذ إقامة الوكالة قبل أكثر من 40 عاماً. وأضافت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تشرف على نظام يمكن الدول من تبادل الاعتراف ببراءات الاختراع، أن الصين قدمت 58990 طلبٍ في 2019، في مقابل 57840 ألف طلب م الولايات المتحدة. وأشارت إلى أن العدد الوارد من الصين تضاعف مئتي مرة في 20 عاماً. ويأتي أكثر من نصف الطلبات حالياً من آسيا، وتحتل اليابان المركز الثالث، تليها ألمانيا ثم كوريا الجنوبية، وتعد ملكية براءات الاختراع مؤشراً مهماً على قوة الدول الاقتصادية ومدى خبرتها في القطاع الصناعي. وتُظهر بيانات المنظمة أن عملاق الاتصالات الصيني هواوي كان الشركة الأكثر تسجيلاً لبراءات الاختراع، للعام الثالث على التوالي.

