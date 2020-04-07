تونس تحذر من كورونا وتلوح بفرض الإقامة الجبرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

هدد وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي اليوم الثلاثاء، بفرض الإقامة الجبرية على المخالفين للحجر الصحي العام في مسعى لفرض المزيد من الالتزام في ظل مخاوف من تفشي وباء فيروس كورونا الجديد. وقال إن "الأجهزة الأمنية ستوقف وستفرض الإقامة الجبرية على المخالفين بسبب خروقات متكررة للحجر الصحي العام، بينما تؤشر وزارة الصحة إلى أسبوعين حاسمين في مكافحة الفيروس القاتل". وأضاف "الوضع خطير ولدينا تخوفات كبيرة، تمكنا من التحكم في انتشار الفيروس عبر إجراءات الحجر الصحي وحظر التجوال، لكن هناك تراخٍ واستسهال"، وتابع "لا نريد الوصول إلى صور صادمة حيث الموت على أعتاب المؤسسات الصحية". وأعلن المشيشي إيقاف 600 مخالف للحجر الصحي وفرض الإقامة الجبرية على 70 منهم حتى الآن. وسجلت تونس منذ كشف الإصابة الأولى بفيروس كورونا في 2 مارس(أذار) الماضي، زيادة مستقرة في عدد المصابين كما فرضت السلطات حجراً صحياً عاماً، وقيوداً على حركة التنقل، وحظر تجوال ليلي للحد من تفشي العدوى. ولكن وزير الصحة عبد اللطيف المكي حذر من انتكاسة بسبب خروقات واسعة للحجر الصحي وتكدس المواطنين أمام مكاتب البريد، والمؤسسات المحلية، لاستلام المساعدات المالية التي وفرتها الحكومة. وتتوقع وزارة الصحة ذروة انتشار الفيروس في الأسبوعين المقبلين، وقال المكي اليوم: "الوضع لا يحتمل السكوت، نحتاج إلى الالتزام خلال أسبوعين، هذه قضية أمن قومي بامتياز". وأعلنت وزارة الصحة إصابة 596 شخصاً بالفيروس ووفاة 22، حسب إحصاءات أمس الإثنين.

