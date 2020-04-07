نتانياهو مستعد للتفاوض مع حماس لتبادل الأسرى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020
أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الثلاثاء، استعداده لمفاوضات لتبادل الأسرى مع حركة حماس، بعد إشارات من الحركة عن استعدادها لإبدائها مرونة في هذا الملف. وقال مكتب نتانياهو في بيان، إن "منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم، وطاقمه وبالتعاون مع هيئة الأمن القومي والمؤسسة الأمنية مستعدون للعمل بشكل بناء لاستعادة القتلى والمفقودين، وإغلاق هذا الملف، ويدعون إلى بدء حوار فوري عبر الوسطاء". وكان رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، قد أعرب قبل أيام، عن استعداد حركته لإبداء مرونة من أجل إبرام صفقة تبادل للأسرى بين حركته وإسرائيل، مقابل الإفراج عن أسرى الحركة من كبار السن والمرضى في مبادرة إنسانية في ظل أزمة كورونا. وكانت حركة حماس، تتمسك بإفراج إسرائيل عن الأسرى الذين أعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في إطار صفقة شاليط مع إسرائيل، قبل أي تبادل جديد، وتؤكد الحركة أن في يدها 4 إسرائيليين، بينهم جنديان إسرائيليان أسرتهما في حرب 2014، فيما تؤكد إسرائيل أن هؤلاء الجنود قتلوا أثناء محاولة أسرهم.
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