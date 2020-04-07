وكالة الفضاء الروسية: ترامب يُمهد للاستيلاء على كواكب أخرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

اتهمت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، بوضع أساس للسيطرة على كواكب أخرى بتوقيعه أمراً تنفيذياً يحدد الخطوط العريضة لسياسة التعدين التجاري، في الفضاء. ووقع هذا الأمر التنفيذي الإثنين وتقول روسكوسموس، إنه يضر بالتعاون الدولي في الفضاء. وتقول الوكالة، إن الولايات المتحدة ستسعى للتفاوض على "بيانات مشتركة وترتيبات ثنائية ومتعددة الجوانب مع دول أجنبية حول عمليات آمنة ومستدامة ليجلب القطاعان العام والخاص الموارد الفضائية واستخدامها". وأضافت الوكالة، أن "الفضاء الخارجي مجال فريد للنشاط البشري من الناحيتين القانونية والطبيعية، إلا أن الولايات المتحدة لا تعتبره من المشاعات العالمية". وقالت الوكالة، إن "هذا الأمر التنفيذي يضع الولايات المتحدة في موقف المجابهة للنظرية القائلة بأن الفضاء ملك للبشرية جمعاء". وأورد بيان الوكالة، أن "محاولات مصادرة الفضاء الخارجي والخطط العدوانية للاستيلاء فعلياً على مناطق في كواكب أخرى من شأنه أن يقود لإبعاد دول عن التعاون المثمر". وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة أدنى مستوىً في حقبة ما بعد الحرب الباردة، إلا أن التعاون في مجال الفضاء استمر رغم خلافات حول كل شيء، بدءاً من أوكرانيا وحتى اتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين، إن "أي نوع من محاولة خصخصة الفضاء بشكل أو بآخر لن تكون مقبولة". وأضاف "أجد من الصعب أن نحكم الآن، إذا كان بإمكاننا النظر للأمر على أنه محاولة لخصخصة الفضاء".

