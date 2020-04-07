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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 1300 وفاة بكورونا في يوم واحد بالولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية المرموقة اليوم الثلاثاء، تسجيل 1343 حوفاة جديدة بفيروس كورونا، في يوم واحد. جاء ذلك وفقاً للبيانات التي وردت إلى الجامعة اليوم والخاصة بأعداد يوم أمس الإثنين. وكان عدد الوفيات الجديدة بالفيروس، أول أمس الأحد، نحو 1200. بذلك وصل إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في أمريكا إلى نحو 11 ألف حتى الآن. ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة ة في أمريكا نحو 370 ألف، وهو أكبر عدد إصابات في العالم. غير أن أعلى معدل إصابات لكل 100 ألف نسمة من السكان، لا يزال في إسبانيا وإيطاليا بـ28 لكل 100 ألف نسمة، فيما وصل هذا المعدل في أمريكا إلى 3.3 إصابات، وفي ألمانيا إلى 2.2 إصابتين.
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