الأردن: رفع دعوى قضائية ضد مصاب بكورونا يتعمد مخالطة غيره

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

قرر الأردن اتخاذ إجراءت عقابية عملية، ضد المصابين بكورونا المستهترين بالعزل الصحي، والذين يخالطون غيرهم رغم العلم بالإصابة. وحسب رئيس النيابة العامة القاضي محمد سعيد الشريدة، سُجلت اليوم الثلاثاء، قضية جزائية ، لدى دائرة مدعي عام عمان ضد شخص كان يعلم بإصابته بكورونا، تعمد مخالطة غيره، ما تسبب في إيذائهم وتعريضهم لخطر العدوى، رغم أوامر الدفاع. وأضاف الشريدة في تصريحات صحفية، أن "النيابة العامة ستلاحق كل مصاب لا يلتزم بالحجر وبتعليمات وزارة الصحة، ويعرِّض غيره للوباء، ما يُمثل "جرماً تعاقب عليه القوانين المعمول بها وستحيل كل من يتسبب بإلحاق الأذى بالآخرين للقضاء لإنزال العقاب الرادع بحقهم". وكان السلطات الأردنية اكتشفت أمس، مخالطة موظف في شركة بيع وتوزيع أدوية لزملائه رغم علمه بإصابته بكورونا، وتجاهل تعليمات وزارة الصحة له بالحجر الصحي في المنزل، ما أثار الذعر بين موظفي الشركة وزبائنها، من احتمال تعرضهم للعدوى، ودفع السلطات إلى جمع عشرات العينات من أشخاص يشتبه بمخالطتهم له، بالإضافة إلى إغلاق جميع صيدليات الشركة وتعقيمها. وهي الحالة الثانية من نوعها في الأردن، بعد تعمد موزع خضار مخالطة مزارعين وعمال في سوق خضار مركزي، وأسواق خضار في عدة قرى ومدن، رغم علمه بإصابته، ما أدى إلى إغلاق العديد من هذه الأسواق وجمع عشرات العينات من عمالها.

