شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المتحدثة باسم ترامب تنتقل إلى فريق السيدة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020 أعلن البيت الأبيض أن المتحدثة الرئيسية باسم الرئيس الأمريكي ستيفاني غريشام، تنحت اليوم الثلاثاء عن منصبها لتصبح كبيرة الموظفين لدى السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، والمتحدثة باسمها. وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية أن "السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب تعلن اليوم أن سيتفاني غريشام ستنضم إلى الجناح الشرقي بصفتها كبيرة موظفين ومتحدّثة باسمها". ولم تعقد غريشام عند توليها المنصب أي مؤتمر صحافي في مقر الرئاسة الأمريكية، أين يتولى دونالد ترامب شخصياً غالبية الشؤون الإعلامية.





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