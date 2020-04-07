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الجيش الليبي يصد هجوماً لقوات الوفاق في عين زارة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

أعلن باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، شن قوات حكومة الوفاق في طرابلس هجوماً على وحدات الجيش في محور عين زارة، لكن الأخيرة استطاعت صده. ونقل المسماري في بيان اليوم الثلاثاء، عن آمر غرفة عمليات أجدابيا وآمر محور عين زارة بالجيش الوطني الليبي، اللواء فوزي المنصوري، أن الجيش دمر 3 عربات مسلحة، وقتل أكثر من 15 من قوات الوفاق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا". وأضاف المتحدث "هناك كثير من الجثث داخل العربات المدمرة وأشلاء تنتشر في أرض المعركة، ومن أبرز القتلى آمر القوة 42 عبد الحكيم الزين، وصهر القيادي المليشياوي هيثم التاجوري".  


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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