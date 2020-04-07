شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رغم كورونا... المهاجرون يتدفقون على أوروبا انطلاقاً من ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020 لم يمنع انتشار فيروس كورونا في بلدان أوروبية عدة المهاجرين من مغادرة ليبيا، في اتجاه أوروبا. ووصل أخيراً 34 مهاجراً إلى جزيرة لامبيدوزا، جنوب إيطاليا، معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى، وبعضهم سوري، 11 امرأة و 23 رجلاً. وقال عمدة لامبيدوزا توتو مارتيلو، لوكالة الأنباء الإيطالية "نوفا" اليوم الثلاثاء: "وقعت على الفور أمراً ينص على نقل كل الذين نزلوا مباشرة من فافالورو أين تجمعوا، إلى الحجر الصحي".





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