شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يتهم الصحة العالمية بـ"إفساد الأمر" في أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020 وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، انتقاداً حاداً لمنظمة الصحة العالمية، متهما إياها بالتساهل أكثر من اللازم مع الصين، وبتقديم نصائح سيئة أثناء أزمة تفشي فيروس كورونا. وقال ترامب في تدوينة على تويتر:‭ ‬"أفسدت منظمة الصحة العالمية الأمر بالفعل. لسبب ما، رغم أنها ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة، إلا أنها ركزت بشكل كبير على الصين. سنولي هذا الأمر نظرة فاحصة. لحسن الحظ أني رفضت نصيحتهم في وقت مبكر بإبقاء حدودنا مفتوحة أمام الصين. لماذا قدموا لنا توصية خاطئة مثل هذه؟".





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يتهم الصحة العالمية بـ"إفساد الأمر" في أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.