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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيويورك: أعلى معدل يومي للوفيات بـ 731 ضحية بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020
سجلت ولاية نيويورك الأمريكية أعلى معدل يومي وفيات بكورونا وفق ما أعلنه اندرو كومو حاكم الولاية في مؤتمره الصحافي اليومي، اليوم الثلاثاء. وأوضح كومو، أن عدد الوفيات الجديدة بالفيروس بلغ 731، فيما وصل إجمالي الوفيات في الولاية المتضررة بشدة من الجائحة إلى نحو 5500. وفاق إجمالي الإصابات في الولاية 138 ألف إصابة. وأكد كومو أنه يبدو أن نيويورك بلغت الذروة، مشيراً إلى أن عدد الذين يعاالجون في المستشفيات لم يعد يرتفع بقوة في الفترة الأخيرة.
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