شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر: 20 وفاة و45 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الثلاثاء، تسجيل 20 وفاة و45 إصابة جديدة بكورونا، في الساعات الـ 24 الماضية. وارتفع اجمالي الوفيات إلى 193، وعدد الإصابات المؤكدة إلى 1468. وكشف جمال فورار، المتحدث باسم اللجنة العلمية لمتابعة ورصد وباء كورونا في الإيجاز الصحافي اليومي، تماثل 23 مصاباً للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 113.





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