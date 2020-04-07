"الشاباك" يتهم إسرائيلياً بالتخابر لصالح إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، أنه اعتقل في 16 مارس(أذار) الماضي، إسرائيلياً، للاشتباه في تخابره لصالح المخابرات الإيرانية، مشيرة إلى أنه تم تقديم لائحة اتهام ضده اليوم الثلاثاء في محكمة اللد، ولكنه لم يكشف هوية المُتهم، "استجابة لأمر المحكمة". ووفقاً لقناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، يتهم "الشاباك" المعتقل بإقامة علاقات مع المخابرات الإيرانية، وعضو للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يقيم في لبنان، يُدعى خالد يماني. وقال الجهاز الإسرائيلي إن المتهم عقد لقاءات خارج إسرائيل، المخابرات الإيرانية، وحصل منها على أموال، وتدريبات، وأجهزة اتصال سرية، وشفرة سرية، للتواصل معهم بشكل مشفّر، حتى بعد عودته إلى إسرائيل. وأكد الشاباك في بيان، أنه طُلب من المتهم توفير "معلومات عن مواقع أمنية واستراتيجية في إسرائيل، وكيفية تعميق الانشقاق في المجتمع الإسرائيلي، وإيجاد مواطنين عرب في إسرائيل قد يساعدون إيران، وتنفيذ عمليات إرهابية ضد أهداف في إسرائيل، وتنفيذ عمليات إرهابية من أجل تحرير فلسطين".

