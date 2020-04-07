شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 725 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020 أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الثلاثاء، ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بـ 3892 إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية، إضافة إلى 76 وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 725. وأضاف قوجة في مؤتمر صحافي، أن إجمالي المتعافين من كورونا بلغ 256.





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