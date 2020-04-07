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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملكة اليزابيث تتمنى شفاء عاجلا لرئيس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أبدت الملكة اليزابيث تمنياتها "بالشفاء الكامل عاجلا" لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وبعثت برسالة دعم لخطيبته وأسرته.
وقال قصر بكنجهام إن "الملكة بعثت برسالة إلى كاري سيموندس ولأسرة جونسون".
وأضاف أن "جلالتها قالت إنها تفكر فيهم وتمنت لرئيس الوزراء الشفاء الكامل والسريع"
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